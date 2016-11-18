Polen setzt bei Regierungsflugzeug auf Gulfstream

Gulfstream G550 (Foto: Gulfstream)

Die polnische Regierung wird in Zukunft mit Gulfstream G550 an wichtige Meetings geflogen.

Das polnische Verteidigungsministerium hat laut Gulfstream eine Kaufabsichtserklärung für zwei neue Gulfstream G550 Business Jets unterzeichnet. Die beiden Flugzeuge werden mit einer passenden VIP Kabine ausgerüstet und sollen ab dem Jahr 2017 an Polen übergeben werden. Die beiden Jets sollen dann in Polen als VIP Flugzeuge für die Regierung benutzt werden.