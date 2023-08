PiperJet schafft weitere Hürde

Die Zelle des neuen PiperJet hat die statischen Tests bestanden. Der Erstflug wird im im Juli erwartet.

Piper will mit dem neuen einmotorigen Jet längst verlorene Märkte zurückerobern. Die Zelle musste Limiten zwischen +3,8 g und -1,5 g über sich ergehen lassen. Das neue Flugzeug von New Piper Aircraft ist für 6 Personen ausgelegt und wird 2,2 Millionen US Dollar kosten.