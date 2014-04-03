Piper liefert 550ste Piper Meridian aus

Das Rennpferd bei Piper Aircraft konnte mit der Auslieferung der 550sten Maschine einen weiteren Meilenstein erreichen.

Das Jubiläumsflugzeug ging an einen privaten Kunden in Schweden. Die Piper Meridian ist seit Ende 2000 auf dem Markt, vor fünf Jahren wurde das Entegra Flight Deck von Avidyne durch ein modernes Garmin 1000 ersetzt. Die Meridian wird durch ein PT6A-42A Turbopropeller Triebwerk angetrieben und ist ein zuverlässiges und am Markt gefragtes Reiseflugzeug für bis zu fünf Passagiere. Die Meridian verfügt über eine Reichweite von 1.000 Nautischen Meilen und ist 260 Knoten schnell. Piper kann von der Meridian im Jahr rund 32 Maschinen absetzen, die schnelle Turbopropeller Maschine kostet etwa 2,2 Millionen US Dollar.