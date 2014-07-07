Piper Navajo in Polen abgestürzt

Am Samstag, den 5. Juli 2014, ist ein Piper Navajo kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Lądowisko Rudniki abgestürzt, dabei kamen elf von 12 Insassen ums Leben.

Der Flugplatz von Lądowisko Rudniki liegt rund 10 Kilometer nordöstlich der polnischen Kleinstadt Tschenstochau (Częstochowa) und ist im Süden von Polen bekannt für seine sportfliegerischen Aktivitäten. Der Piper Navajo mit der US-amerikanischen Registrierung N11WB diente dem Aeroclub als Fallschirmspringer Flugzeug. An Bord des Unglückfluges befanden sich neben dem Piloten elf Fallschirmspringer. Das zweimotorige Kolbenmotorflugzeug ist scheinbar kurz nach dem Start abgestürzt und wurde dabei vollständig zerstört. Bei dem heftigen Aufprall kamen elf Menschen ums Leben, eine Person musste mit schweren Verletzungen ins Spital überführt werden. Warum die Maschine abgestürzt ist, muss nun eine Flugunfalluntersuchung zeigen.