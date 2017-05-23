Piper M600 in Europa zugelassen

Piper M600 (Foto: Piper Aircraft)

Piper Aircraft hat an der EBACE 2017 die EASA Musterzulassung für die Piper M600 bekanntgeben.

Mit Stolz konnte Piper Chef Simon Caldecott das Musterzertifikat für die M600 von der europäischen Luftfahrtbehörde EASA entgegennehmen. Die EASA Musterberechtigung ebnet Piper den Weg für die Auslieferung der ersten sechs M600 an europäische Kunden. Das erste Flugzeug soll im dritten Quartal an einen tschechischen Kunden übergeben werden.

Piper M600 an der EBACE 2017 (Foto: Hobby Verlag AG)

Bei der M600 handelt es sich um ein einmotoriges Turbopropeller Reiseflugzeug für fünf Passagiere. Die Maschine wird durch eine 600 PS starke PT6A-42A Propellerturbine von Pratt & Whitney angetrieben. Die Piper M600 hat eine maximale Reichweite von 1.484 Nautischen Meilen (2.748 km) und ist im Reiseflug bis zu 274 Knoten (507 km/h) schnell. Das Cockpit ist mit einer modernen Garmin G3000 Avionik ausgerüstet. Das Garmin G3000 ist durch seine Touchscreen-Eingabeeinheiten besonders bedienungsfreundlich. Mit der Piper M600 kann man von Genf aus zum Beispiel direkt nach Reykjavik, Moskau oder Cypern fliegen. Die M600 kostet rund 3 Millionen US Dollar.