Pilatus präsentiert solide Geschäftszahlen

Pilatus PC-24 (Foto: Pilatus Aircraft)

Trotzt einiger Herausforderungen konnte Pilatus Aircraft im Geschäftsjahr 2025 ein solides Ergebnis erwirtschaften, 352 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen.

Das Geschäftsjahr 2025 stellte Pilatus vor aussergewöhnliche Herausforderungen: Stark schwankende US-Zölle, ein stark sinkender Dollarkurs sowie gestörte Lieferketten, Auslieferungstopps und -verschiebungen beeinflussten Planung, Produktion und Ergebnis. Gleichzeitig gelang es dem Unternehmen, zentrale Innovations- und Wachstumsprojekte erfolgreich voranzutreiben sowie wichtige Verträge abzuschliessen.

Mit einem Umsatz von 1,672 Milliarden Schweizer Franken, einem Betriebsergebnis von 170 Millionen Schweizer Franken und einem Bestelleingang von 1,869 Milliarden Schweizer Franken schliesst Pilatus das Jahr 2025 mit einem soliden Ergebnis ab.

Insgesamt lieferte Pilatus 147 Flugzeuge an Kundinnen und Kunden aus – 82 PC-12, 50 PC-24, 14 PC-21 sowie 1 PC-7 MKX. Gruppenweit wurden 352 Vollzeitstellen aufgebaut, davon 254 in der Schweiz.

Pilatus PC-12 (Foto: Pilatus Aircraft)

Hohe Nachfrage in beiden Geschäftsbereichen

In der Government Aviation konnte Pilatus entscheidende Aufträge gewinnen: Die Königliche Niederländische Luftwaffe bestellte acht PC-7 MKX inklusive Simulatoren, die französischen Luftstreitkräfte folgten mit einer Bestellung von 23 PC-7 MKX, und zum Jahresende entschieden sich auch die belgischen Luftstreitkräfte für 18 PC-7 MKX inklusive Trainingssysteme. Damit verbunden konnten drei «Erstkunden» für den brandneuen PC-7 MKX Basic Trainer gefunden werden.

Auch in der Business Aviation setzte Pilatus ein deutliches Signal: Mit einem vollständig digitalen Launch des PC-12 PRO im März präsentierte das Unternehmen das neu gestaltete Cockpit «Powered by Garmin», das weltweit auf grosses Interesse stiess und über zwei Millionen Menschen erreichte und kontinuierlich neue Bestellungen und eine hohe Nachfrage auslöste.

Die Business Aviation blickt gesamtheitlich auf ein anspruchsvolles Jahr zurück, das von hoher Marktnachfrage nach PC-12 und PC-24, aber auch von erheblichen externen Herausforderungen wie Ablieferungsstopps und -verschiebungen geprägt war.

Pilatus PC-21 für Kanada (Foto: Pilatus Aircraft Ltd)

Internationale Präsenz gezielt ausgebaut

Ein zentraler strategischer Schritt war die Zusammenlegung von Pilatus Business Aircraft Ltd und Skytech, Inc. zu Pilatus Aircraft USA Ltd per 31. Dezember 2025. Im Januar 2026 erfolgte der Spatenstich für ein neues Verkaufs-, Service- und Assembly Center für PC-12 in Florida.

In Australien wurden Pilatus Australia Pty Ltd und Pilatus Training Solutions Australia Pty Ltd zusammengeführt, um weiteres Wachstum und mehr Effizienz zu ermöglichen. In Europa wurde der Standort Emmen erfolgreich in das Produktionsnetzwerk integriert, während sich die Tochtergesellschaft Pilatus Aircraft Ibérica SA in Spanien weiter etablierte und auf 75 Mitarbeitende anwuchs. Diese Schritte stärken die Robustheit und die Lieferketten und erhöhen die Nähe zur Kundschaft.

Pilatus PC-7MKX Demonstrator (Foto: Pilatus Aircraft)

Neues Mitglied in Geschäftsleitung und Verwaltungsrat

Auch personell haben wir Weichen für die Zukunft gestellt. Bruno Cervia, bisheriges Mitglied der Geschäftsleitung und stellvertretender CEO, wurde in den Verwaltungsrat gewählt und wird ab sofort sein umfassendes Aviatik- und Engineering Know-how in das Gremium einbringen.

Zudem hat Igor Medici am 1. Januar 2026 die Funktion des Vice President Research & Development von Bruno Cervia übernommen und ist damit neues Mitglied der Geschäftsleitung. Beide Schritte stärken Pilatus und sichern zugleich Kontinuität sowie Weiterentwicklung.

Markus Bucher, CEO von Pilatus, betont: «Der weiterhin hohe Bestand in den Bestellbüchern bestätigt das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden und gibt uns Zuversicht für die kommenden Jahre. Die Chancen überwiegen gegenüber den Risiken klar und Pilatus bleibt trotz dieses turbulenten Fluges durch das vergangene Jahr auf stabilem Kurs: solide, innovativ und mit klarer Perspektive – stets mit Fokus auf unsere Kundschaft.»

Hansueli Loosli, Verwaltungsratspräsident, ergänzt: «2025 hat gezeigt, wie wichtig eine klare Strategie und unternehmerische Stabilität sind. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und wechselnder Zollregime hat Pilatus wichtige Verträge abgeschlossen und zentrale Zukunftsprojekte vorangetrieben. Wir fliegen in eine vielversprechende Zukunft – dank einzigartigen Produkten, einer top Crew, die uneingeschränkt hinter dem Unternehmen steht, sowie einer treuen Kundschaft, für die wir immer alles geben.»

