Pilatus findet Verkaufsvertreter im Nordosten der USA

Pilatus Aircraft Ltd hat Pro-Star Aviation von Londonderry aus New Hampshire zu ihrer Verkaufsvertretung im Nordostens der USA gewählt.

Pro-Star Aviation verfügt über etablierte Kontakte zu Unternehmen der Luftfahrtbranche sowie über die nötige Erfahrung. Die neue Vertretung wird für Verkauf, Marketing und Service des PC-12 NG in New York, New Jersey, Delaware, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Maine, Massachusetts und Michigan verantwortlich sein. „Pro-Star Aviation ist genau das richtige für den Verkauf und Service des weltweit beliebtesten Turboprops für Geschäftsflüge,“ sagte Pilatus CEO Thomas Bosshard.