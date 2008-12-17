Pilatus findet Verkaufsvertreter im Nordosten der USA
17.12.2008 NCAR
Pilatus Aircraft Ltd hat Pro-Star Aviation von Londonderry aus New Hampshire zu ihrer Verkaufsvertretung im Nordostens der USA gewählt.
Pro-Star Aviation verfügt über etablierte Kontakte zu Unternehmen der Luftfahrtbranche sowie über die nötige Erfahrung. Die neue Vertretung wird für Verkauf, Marketing und Service des PC-12 NG in New York, New Jersey, Delaware, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Maine, Massachusetts und Michigan verantwortlich sein. „Pro-Star Aviation ist genau das richtige für den Verkauf und Service des weltweit beliebtesten Turboprops für Geschäftsflüge,“ sagte Pilatus CEO Thomas Bosshard.Haben Sie die aktuellste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen?