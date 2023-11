Pilatus PC-12 für Kanadische Air Ambulanz

Pilatus PC-12 ORNGE Canada (Foto: Pilatus Aircraft)

Ornge, kanadischer Anbieter von Ambulanztransportdiensten, wird zwischen 2026 und 2030 die Flotte mit zwölf einmotorigen PC-12 Turbopropflugzeugen erweitern.

Die Flugzeuge von Pilatus stellen den professionellen flugmedizinischen Dienst der Region sicher. Die Ankündigung zum Kauf der PC-12 wurde von Sylvia Jones, der Gesundheitsministerin von Ontario, am 7. November auf einer Pressekonferenz am Ornge Stützpunkt in Sudbury gemacht.

Ornge betreibt derzeit eine Flotte von Flächenflugzeugen und Helikoptern. Dazu zählen auch acht PC-12 NG, die mit der Anschaffung der jetzt gekauften zwölf PC-12 zukünftig ersetzt werden. Ornge betreibt die PC-12 Flotte seit 2009.

Dr. Homer Tien, Präsident und CEO von Ornge, sagt: «Der Pilatus PC-12 spielt seit vielen Jahren eine wichtige Rolle im Ambulanzflugprogramm von Ontario. Seine Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit hat uns geholfen, eine qualitativ hochwertige Versorgung im Transportbereich für die gesamte Provinz zu gewährleisten, einschliesslich vieler abgelegener Gebiete im Norden. Mit der Erneuerung unserer Flotte wissen wir, dass dieses Flugzeug uns auch in Zukunft helfen wird, Leben zu retten und gesundheitliche Chancengleichheit zu schaffen.»

Das Kontrollzentrum von Ornge in Mississauga koordiniert die gesamte Logistik der medizinischen Transporte, die von 14 Stützpunkten aus durchgeführt werden. Ornge versorgt mehr als 13 Millionen Menschen in einem Gebiet, das sich über eine Million Quadratkilometer erstreckt. Ornge betreibt die grösste Flotte von Luftrettungs- und Intensivtransportfahrzeugen in Kanada und führt pro Jahr mehr als 20 000 Transporte von Patientinnen und Patienten durch.

Mehr als 2000 PC-12 im Einsatz

Thomas Bosshard, Präsident und CEO von Pilatus Business Aircraft Ltd, betont: «Wir sind sehr erfreut, dass sich Ornge entschieden hat, die ausgezeichnete langjährige Partnerschaft mit Pilatus fortzusetzen. Wir sind stolz, das Gesundheitssystem der Bürgerinnen und Bürger von Ontario mit unserem PC-12 unterstützen zu können.»

Pilatus PC-12 NGX über dem Monument Valley (Foto: Pilatus Aircraft)

Die weltweite Flotte von mehr als 2000 PC-12-Flugzeugen wird für eine Vielzahl von Einsätzen genutzt. Dazu zählen Ambulanzflüge, Privat- und Firmentransporte oder Charterflüge. Der PC-12 ist bekannt für seine Sicherheit, die Vielseitigkeit und die niedrigen Betriebskosten. Gleichzeitig bietet er eine grosse Kabine, die sich ideal für den medizinischen Lufttransport von Patientinnen und Patienten sowie Pflegepersonal eignet.

Pilatus Aircraft