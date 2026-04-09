Pilatus übernimmt deutsche Air Alliance

Pilatus PC-12 (Foto: Pilatus Aircraft)

Der Schweizer Flugzeugproduzent Pilatus übernimmt die deutsche Air Alliance und stärkt mit dieser Übernahme die Präsenz in Europa.

1993 gegründet, ist die renommierte Air Alliance GmbH ein auf den Verkauf von Pilatus Flugzeugen, Maintenance-Dienstleistungen sowie den Betrieb einer Flugschule spezialisiertes Unternehmen. Im Zuge der Übernahme werden alle rund 120 Mitarbeitenden weiterbeschäftigt. Der bisherige Managing Director René Petersen führt als CEO das Unternehmen gemeinsam mit seinem Team unter der neuen Eigentümerstruktur fort.

Seit 2014 ist die Air Alliance ein autorisiertes Verkaufs- und Servicecenter von Pilatus und verantwortet den Vertrieb sowie den technischen Support von PC-12 und PC-24 in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus umfasst das Leistungsportfolio eine eigene Flugschule sowie kommerzielle Flüge mit dem PC-12 und PC-24 im Rahmen eines professionellen Flugzeugmanagements und eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC). Damit deckt Air Alliance die gesamte Wertschöpfungskette von Verkauf über Wartung bis hin zum operativen Management ab.

Die bisherige Tochtergesellschaft der Air Alliance Group, Unicair, die weltweit Ambulanzflüge anbietet, ist nicht Teil der Übernahme und bleibt ein eigenständiges Unternehmen.

PC-24 Prototyp 2 HB-VXB (Foto: Peter Gerber)

Wachsender Markt Europa

Die Übernahme baut auf einer langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit auf. Pilatus erweitert damit nicht nur seine Marktpräsenz, sondern stärkt gleichzeitig die Qualität und Konsistenz seiner Serviceleistungen in Europa mit dem Ziel, noch näher an seine Kundinnen und Kunden heranzurücken und Synergien zwischen Hersteller, Vertrieb und operativem Betrieb konsequent zu nutzen.

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung erklärte Pilatus Verwaltungsratspräsident Hansueli Loosli: «Europa, insbesondere Deutschland und Österreich, ist für Pilatus ein sehr wichtiger Markt und bietet weitere Wachstumschancen. Diese Übernahme gibt uns die Möglichkeit, Synergien zu nutzen und mit der Marke Pilatus und unseren eigenen Dienstleistungen künftig noch näher bei unserer Kundschaft zu sein. Ich freue mich, dass wir Air Alliance und seine Mitarbeitenden jetzt bei uns an Bord haben und gemeinsam unsere Mission erfüllen – willkommen in der Pilatus Familie!»

Auch aus Sicht von Air Alliance eröffnet die Integration neue Perspektiven: «Pilatus wird uns die Möglichkeit bieten, in unseren Märkten und Stärken weiter zu wachsen – etwas, das wir ohne einen so starken Partner wie Pilatus nicht in der geplanten Geschwindigkeit hätten realisieren können», so René Petersen.

Markus Bucher, CEO von Pilatus, ergänzte: «Wir werden zukünftig alles daransetzen, unserer Kundschaft gemeinsam den exklusiven und erstklassigen Service zu bieten, den sie beim Erwerb oder Besitz eines Pilatus Flugzeuges erwarten darf und freuen uns alle sehr auf unsere zukünftige noch engere Zusammenarbeit.»

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen sowie der Zustimmung des Luftfahrtbundesamtes.

Pilatus Aircraft