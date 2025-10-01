Pilatus übergibt den ersten PC-12 PRO

Erste PC-12 PRO Kundenmaschine (Foto: Pilatus Aircraft)

Progressive, Proven, Professional: Im Zentrum des neuen PC-12 PRO steht das Pilatus Advanced Cockpit Environment ACE, basierend auf dem Garmin G3000 Prime.

Das neue Modell wurde im Frühjahr 2025 lanciert – nun erfolgte die Übergabe an den Erstkunden Dion Weisler, der sein brandneues Flugzeug persönlich von der Schweiz nach Australien flog.

Weisler, ehemaliger CEO von HP, vertraut seit Jahren auf den «Most Advanced Single»: Der PC-12 PRO ist bereits sein vierter PC-12. Zuvor war er mit einem PC-12 NG und zwei PC-12 NGX unterwegs – die Entscheidung für den PC-12 PRO ist ein deutliches Zeichen seines Vertrauens in das leistungsstärkste Flugzeug seiner Klasse.

«Beim Fliegen zählen für mich zwei Dinge, auf die ich mich verlassen können muss: das Flugzeug – und den Piloten. Sollte dem Piloten etwas zustossen, stellt sich die Frage, welche Optionen bleiben. Hier setzt die neue Sicherheitsfunktion ‹Safety Autoland› des PC-12 PRO an. Für mich ist dieses System von unschätzbarem Wert. Es garantiert, dass meine Familie, meine Freunde und alle an Bord sicher bleiben. Sollte mir als Pilot etwas zustossen, übernimmt das System automatisch die Kontrolle und bringt das Flugzeug sicher zum nächstgelegenen Flughafen. Diese zusätzliche Sicherheit – sie ist für mich unbezahlbar», erklärt Weisler.

Erste PC-12 PRO Kundenmaschine (Foto: Pilatus Aircraft)

41 sichere Flugstunden nach Australien

Dion liess es sich nicht nehmen, den PC-12 PRO persönlich gemeinsam mit einem Pilatus Piloten nach Australien zu überführen. Die Gesamtflugzeit von 41 Stunden verteilte sich auf sechs Tage. Die Route führte sie von der Schweiz über Kreta, Ägypten, Oman, Indien, Malaysia und Bali bis nach Darwin – bevor sie schliesslich ihr Ziel in Adelaide, Südaustralien, erreichten.

«Es war eine einzigartige Erfahrung, das eigene Flugzeug über eine so weite Distanz nach Hause zu fliegen – gemeinsam mit einem auf dem Cockpitsystem bereits erfahrenen Pilatus Piloten an meiner Seite. Neben dem Besuch all dieser faszinierenden Länder konnte ich das Training in der neuen Garmin-Cockpit-Umgebung vertiefen und jederzeit auf kompetente Unterstützung zählen. Ich freue mich sehr, dieses neue, intuitive und innovative Flugzeug zu besitzen und damit in Zukunft viele spannende Missionen zu fliegen.»

PC-12 PRO – The Most Advanced Single

«Jede Entscheidung hinter dem PC-12 PRO war von einer einzigen Frage geprägt: Wie schaffen wir noch mehr Wert für unsere Kundschaft? Von modernster Cockpit-Technologie bis hin zu optimiertem Komfort und gesteigerter Performance spiegelt der PC-12 PRO die Stimmen derjenigen wider, die ihn fliegen. Er ist das Resultat von Zuhören, Verstehen und Umsetzen – ein Flugzeug, das konsequent um die Menschen herum gestaltet wurde, die im Zentrum von Pilatus stehen», betont André Zimmermann, Vice President Business Aviation.

Der PC-12 PRO ist die neueste Version des weltweit meistverkauften einmotorigen Turboprops dieser Klasse. Ausgestattet mit dem Garmin G3000 Prime sowie einem vollständig neu gestalteten Cockpit, das fünf hochauflösende Touchscreen-Displays integriert, bietet er modernste Technik und Komfort.

Pilatus PC-12 PRO Cockpit (Foto: Pilatus Aircraft)

In einem einmotorigen Flugzeug ist das Triebwerk die wichtigste Komponente – der PC-12 PRO ist mit der neuesten Version des zuverlässigsten Flugzeugantriebs ausgestattet, der je gebaut wurde: dem Pratt & Whitney Canada PT6. Mit über 60 000 Triebwerken im Einsatz und mehr als 400 Millionen Flugstunden hat die PT6-Triebwerksfamilie eine unübertroffene Erfolgsbilanz. Allein im PC-12 hat sich das PT6-Triebwerk in über elf Millionen Flugstunden bewährt. Der PC-12 PRO ist ausserdem fähig, mit «Sustainable Aviation Fuel» SAF zu operieren, was ein nachhaltigeres Fliegen bei gleichbleibender Leistung ermöglicht.

Die digitale Schubregelung, das sogenannte «Autothrottle-System», verringert in Kombination mit dem vollautomatischen elektronischen Motor- und Propellersteuerungssystem (EPECS) die Arbeitsbelastung des Piloten, optimiert die Leistung, steigert die Kraftstoffeffizienz, sorgt für ein ruhigeres Flugerlebnis und schützt das Triebwerk vor Überlastungen.

All diese Weiterentwicklungen zusammen mit weiteren neuen Interieur-Optionen machen den brandneuen PC-12 PRO zum technologisch fortschrittlichsten, leistungsstärksten und zuverlässigsten Flugzeug seiner Klasse. Oder auf den Punkt gebracht: The Most Advanced Single.

Pilatus