Pilatus übergibt 2000. PC-12

Pilatus PC-12 (Foto: Pilatus Aircraft)

Im Rahmen einer grossen Zeremonie mit über 2000 Mitarbeitenden am Hauptsitz in Stans, übergab Pilatus den 2000. PC-12 an den langjährigen US-Kunden PlaneSense®.

Das Unternehmen erhielt das Jubiläumsflugzeug als symbolischen Dank für die langjährige Treue. Es ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Schweizer Flugzeugherstellers. Seit 1995 spezialisiert sich das US-Unternehmen PlaneSense®auf Privat- und Geschäftsreiseflüge mit dem PC-12 (Fractional Ownership Modell). Die Firma betreibt aktuell 43 PC-12 und setzt parallel dazu 11 PC-24 ein. Sowohl PlaneSense®als auch die Kunden vertrauen vollumfänglich auf Pilatus.

Langjährige Partnerschaft

George Antoniadis, Gründer, Präsident und CEO von PlaneSense®, stellt klar: «Wir fühlen uns geehrt, den 2000. PC-12 zu erhalten. Wir haben unseren ersten PC-12, der 20. jemals gebaute, im Jahr 1995 entgegengenommen. Dieses einzigartige Flugzeug bildet das Rückgrat unserer Operation und war ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs des PlaneSense®-Programms. Im Laufe der Jahre hat der gegenseitige Respekt zwischen unseren Unternehmen zu einem produktiven Dialog geführt, der zur Verbesserung des PC-12 und des PlaneSense®-Programms beigetragen hat. Unsere Kunden geniessen seit 28 Jahren die Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit, den Komfort und die Effizienz des Flugzeugs. Unsere Partnerschaft mit Pilatus ist unglaublich wertvoll und wir freuen uns darauf, sie in den kommenden Jahren weiter auszubauen.»

Markus Bucher, CEO von Pilatus, sagte anlässlich der Übergabe: «Unser PC-12 ist und bleibt das weltweit jährlich meistverkaufte ‘Single Engine Turboprop Flugzeug’ dieser Klasse mit Druckkabine. Wir haben unseren Bestseller über all die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt, der PC-12 ist heute auf dem neusten Stand der Technik. Ich bin stolz, dass ich mit meinem Team heute den 2000. PC-12 an unseren äusserst loyalen Kunden übergeben darf. Ich bin dankbar, dass wir das sehr professionell agierende Unternehmen zu unserem Kundenportfolio zählen dürfen. PlaneSense®ist ein wichtiger Teil der Geschichte des PC-12 und beweist tagtäglich, dass unser bewährtes, zuverlässiges und sicheres Flugzeug optimal für äusserst anspruchsvolle Aufgaben geeignet ist. Es ist schlicht das beste Flugzeug seiner Klasse!»

Der Leader aus der Schweiz

Statistisch gesehen sind zu jedem Zeitpunkt über 70 PC-12 in der Luft. Allein im Jahr 2022 hat Pilatus 80 PC-12 im Herzen der Schweiz produziert und in die ganze Welt ausgeliefert. Die weltweite PC-12 Flotte hat bereits über zehn Millionen Flugstunden erreicht. Der PC-12 etablierte sich zum absoluten Bestseller.

Der PC-12 wird für Geschäftsreisen, Transportflüge oder Ambulanz - und Notfalleinsätze eingesetzt. Er wurde seit Beginn stetig weiterentwickelt und die im 2019 lancierte Version, der PC-12 NGX, ist auf dem modernsten Stand der Technik. Das Flugzeug verfügt zudem über das bewährteste Turboprop Triebwerk: das Pratt & Whitney Canada PT6. Statistiken zeigen, dass der PC-12 dank dieses Triebwerks eines der sichersten einmotorigen Flugzeuge ist.

Das Flugzeug deckt sich zudem mit dem Nachhaltigkeitsbestreben, Destinationen mit möglichst wenig Treibstoffverbrauch zu erreichen. Das Triebwerk ist zertifiziert, mit nachhaltigem Treibstoff, sogenanntem «Sustainable Aviation Fuel» (SAF), betrieben werden zu können. Alles Aspekte, die für einen effizienten und sicheren Einsatz sprechen.

Die Pilatus Familie

Das grosse Fest, welches Pilatus organisiert hat, war insbesondere auch ein Dank an die Mitarbeitenden, die sich tagtäglich für Pilatus, den PC-12 und die Kunden einsetzen. Live-Musik, gutes Essen und das Beisammensein widerspiegeln die «Pilatus Family», die das Unternehmen lebt.