Phenom 300 erhält Zulassung in Australien

Der Very Light Jet aus Brasilien wurde von der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA bereits vor gut zwei Jahren zugelassen, jetzt zieht Australien nach.

Die Zulassung wurde durch die Australia Civil Safety Authority (CASA) erteilt, in Brasilien wurde der Phenom 300 im Dezember 2009 zertifiziert und erfreut sich auf der ganzen Welt bereits einer grossen Beliebtheit. Die Entwicklungsarbeiten der Phenom 100 und Phenom 300 Kleinjets wurden 2005 gestartet, die Maschinen haben sich bereits mehr als 250 Mal verkauft. Die Phenom 300 ist zu einem Preis von 8,14 Millionen US Dollar zu haben und besticht durch eine hohe Reisegeschwindigkeit von 830 km/h und einer maximalen Reichweite von 3300 Kilometern.