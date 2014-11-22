Phenom 100 in Landeunfall verwickelt

Am Freitag, den 21. November 2014, verunfallte ein Embraer Phenom 100 nach der Landung auf dem Houston Sugar Land Regional Airport, dabei kam glücklicherweise niemand zu Schaden.

Der Phenom 100 Kleinjet startetet am Morgen auf dem Houston-William P. Hobby Airport, betrieben wurde die Maschine von JetSuite. An Bord des Businessjets befanden sich die verantwortliche Pilotin und ein Passagier, laut US-amerikanischen Medienberichten handelte es sich beim Passagier ebenfalls um einen Piloten. Bis zur Landung ging alles gut, kurz nach dem Aufsetzen auf der Landebahn 35 auf dem Houston Sugar Land Regional Airport fand das Unglück seinen Anfang. Der zweimotorige Kleinjet konnte nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden, schoss über das Landebahnende hinaus und kam in einem Graben zum Stillstand. Der Passagier und die Pilotin konnten den Kleinjet glücklicherweise unverletzt verlassen. An dem Phenom 100 entstand bei dieser "runway excursion" erheblicher Sachschaden.

Der Landeunfall ereignete sich um 11 Uhr 43 Lokalzeit, zum Unfallzeitpunkt herrschte bei tief hängenden Wolken leichter Regen, die Maschine landete mit einer schwachen Rückenwindkomponente von rund 10 km/h.

Bei dem Unfallflugzeug handelte es sich um einen zweimotorigen Phenom 100 Kleinjet von Embraer. Das Flugzeug trägt die Immatrikulation N584JS und wurde im Jahre 2010 gebaut. Baunummer des Phenom 100 ist MSN 50000140.

Eine Unfalluntersuchung wurde durch die US-amerikanische Transportbehörde NTSB eingeleitet.

METAR zum Landezeitpunkt:

KSGR 211753Z 14010KT 10SM SCT014 SCT019 OVC027 21/18 A3013 RMK AO2 SLP205 60027 T02060183 10211 20183 58005

KSGR 211653Z 13009KT 10SM FEW007 FEW011 OVC017 20/18 A3015 RMK AO2 RAE20 SLP212 ACRFT MISHAP P0003 T02000183

KSGR 211625Z 13008KT 10SM FEW006 BKN018 OVC044 19/18 A3015 RMK AO2 RAE20 ACRFT MISHAP P0003 T01940178

KSGR 211612Z 13008KT 6SM -RA BR FEW008 BKN033 OVC042 19/18 A3015 RMK AO2 P0003 T01890178

KSGR 211603Z 12009KT 2SM RA BR SCT008 BKN035 OVC044 19/18 A3015 RMK AO2 P0002 T01890178