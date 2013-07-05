Passport Triebwerk geht in Erprobung

Am 24. Juni 2013 hat General Electric Aviation mit der Erprobung des ersten Passport Business Jet Triebwerks begonnen.

Bei dem Passport Triebwerk handelt es sich um einen modernen Turbofan Antrieb für grosse Geschäftsreisejets. Die Erprobung des neuen Triebwerks findet auf einem Aussenprüfstand auf dem Werksgelände in Peebles, Ohio statt. Während des dreistündigen ersten Testlaufs erreichte der Antrieb bereits eine Schubkraft von mehr als 80 Kilonewton. Das Triebwerk wird voraussichtlich für eine Schubstärke von 73 Kilonewton ausgelegt sein. Das Prüfprogramm will GE Aviation mit acht Testtriebwerken und einem Triebwerkkern bestreiten. Geplant sind 4.000 Betriebsstunden bei total 8.000 simulierten Zyklen. Im nächsten Jahr wird GE Aviation das Passport an ihrer werkeigenen Boeing 747 im Flug testen, die Zulassung ist für das Jahr 2015 geplant. Bombardier wird den modernen Antrieb für den Global 7000 und Global 8000 verwenden. Das Passport Triebwerk soll rund acht Prozent weniger Treibstoff verbrauchen, als die heutigen Antriebe in dieser Klasse.