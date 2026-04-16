PC-12 PRO Simulator für Pilotentrainings zertifiziert

PC-12 PRO Simulator Cockpit (Foto: Pilatus Aircraft)

Im Zentrum des modernsten PC-12 steht das Garmin G3000 PRIME Cockpit, Pilatus Aircraft hat nun einen neuen Simulator entwickelt und zertifiziert.

Progressive, Proven, Professional: Im Zentrum des brandneuen PC-12 PRO steht das Pilatus Advanced Cockpit Environment ACE, basierend auf dem Garmin G3000 PRIME. Jetzt wurden die dazugehörigen Flugsimulatoren zertifiziert, die ab sofort im Zentrum des neuen Pilotentrainings stehen. Das System ist einzigartig in dieser Klasse von Flugzeugen und setzt neue Standards bezogen auf Technologie, Effizienz und Sicherheit.

Der neue PC-12 PRO Flugsimulator stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Pilotenausbildung dar. Zugelassen nach den Anforderungen der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) sowie der US-amerikanischen Federal Aviation Administration (FAA) sind diese ab sofort für verschiedene Ausbildungszwecke in der Schweiz sowie den USA bei SIMCOM einsatzbereit. Dazu zählen die EASA- Qualifikation als «Level 2 Flight Training Device» sowie als «Flight & Navigation Procedures Trainer II Multi Crew Cooperation». Unter FAA ist der Simulator als «Level 6 Flight Training Device» zugelassen.

Der Simulator dient dabei als Systemtrainer, in dem die Crew die Systeme und Funktionen des brandneuen, smarten Cockpits des PC-12 PRO realitätsnah kennenlernen und trainieren kann. Andererseits kann er auch für das Training von Verfahren und Abläufen eingesetzt werden. Dabei lassen sich auch abnormale Situationen und schwierige Wetterbedingungen üben.

PROficient Training

Der Einsatz des Simulators ermöglicht ein sehr effizientes und hochstehendes Training, da komplexe oder seltene Situationen realitätsnah und wiederholbar geübt werden können, was die Sicherheit im Betrieb des weltweit bewährten und äusserst sicheren PC-12 nochmals steigert. Gleichzeitig trägt das Training im Simulator zur Nachhaltigkeit bei, da tiefere Emissionen damit verbunden entstehen.

Differenzschulungen, also ein Aufstieg vom PC-12 NG oder NGX auf den PC-12 PRO, können vollständig auf dem Simulator durchgeführt werden. All dies führt gesamthaft zu einem kostengünstigerem, effizienterem und gleichzeitig äusserst hochstehendem Training. „Der neue PC-12 PRO Simulator bietet eine äusserst effiziente Plattform, um die brandneue Garmin G3000 Avionik zu erlernen. Die Instruktoren sind echte Experten, die einen dazu bringen, die eigene Bestleistung abzurufen", sagte Captain Ralf Wendland von Kitzbühel Airways, der das Training erfolgreich abgeschlossen hat.

David Liechti, Pilot und Ausbildungsleiter Training bei Pilatus, ergänzte: «Mit unserem neuen PC-12 PRO Flugsimulator und dem Web-Based Training heben wir die Ausbildung auf ein völlig neues Niveau. So entsteht eine Ausbildung, die nicht nur höchste Qualität bietet, sondern aktiv zur weiteren Erhöhung der Flugsicherheit beiträgt».

Der erste Full-Motion PC-12 PRO Simulator befindet sich derzeit ebenfalls in Produktion und soll 2028 am Trainingszentrum von Fly7 am Flughafen Lausanne La Blécherette in der Schweiz verfügbar sein.

Über den PC-12 PRO

Ein vollständig neues Cockpit, innovative Sicherheitsfunktionen wie «Safety Autoland» und ein weltweit bewährtes Triebwerk machen den brandneuen PC-12 PRO zum technologisch fortschrittlichsten, leistungsfähigsten und zuverlässigsten Flugzeug seiner Klasse. Oder auf den Punkt gebracht: The Most Advanced Single.