Nextant gelingt einstieg in Europa

Nextant konnte kürzlich ihren ersten Nextant 400XT an einen Schweizer Kunden übergeben, die Maschine ging an TAG Aviation. Nextant konnte mittlerweile bereits drei 400XT nach Europa liefern.

Bei dem Nextant 400XT handelt es sich um eine stark modernisierte Hawker 400A/XP die zu einem unschlagbaren Preis von rund 4 Millionen US Dollar zu haben ist. Die überarbeitete Maschine wurde von der US amerikanischen Luftfahrtbehörde im Jahr 2011 zugelassen, mittlerweile konnte Nextant bereits 25 Jets ausliefern. Die Nextant 400XT wurde mit zwei modernen Williams FJ44-3AP und einem Pro Line 21 von Rockwell Collins aufgefrischt, die sparsamen Triebwerke verleihen dem Jet eine Reichweite von rund 2.003 Nautischen Meilen (3.709 km).