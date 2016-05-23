Nextant an der EBACE 2016

Nextant 400XTi at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Der US-amerikanische Umbauspezialist Nextant Aerospace wird mit einem Nextant 400XTi an der EBACE in Genf teilnehmen. Nextant wird an der Messe auch über die Fortschritte beim G90XT Programm nähere Angaben machen.

Wie in den vorhergehenden Jahren wird Nextant Aerospace auch in diesem Jahr mit einem Nextant 400 XTi im Außenbereich der EBACE anwesend sein. Bei dem Nextant 400XTi handelt es sich um eine modernisierte Hawker 400A/XP, die zu einem unschlagbaren Preis von rund 4 Millionen US Dollar zu haben ist. Die überarbeitete Maschine wurde von der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde im Jahre 2011 zugelassen, mittlerweile konnte Nextant bereits mehr als 30 Jets ausliefern. Die Nextant 400XT wurde mit zwei modernen Williams FJ44-3AP und einem Pro Line 21 von Rockwell Collins nachgerüstet, die sparsamen Triebwerke verleihen dem Jet eine Reichweite von rund 2.003 Nautischen Meilen (3.709 km).

Nextant G90XT (Foto: Nextant)

Die modifizierte King Air G90XT wurde von Nextant neu ins Programm aufgenommen. Die G90XT wurde mit neuen Triebwerken von General Electric und einem modernen Garmin G1000 nachgerüstet.

Die EBACE 2016 findet auf dem PALEXPO Messegelände und dem Flughafen Genf vom 24. bis zum 26. Mai statt.