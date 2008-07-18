News von Cessna

Cessna liess in Farnborough verlauten, dass sie in diesem Jahr 150 ihrer Cessna 350 und 450 Modelle ausliefern wird.

Die beiden Muster stammen von dem Flugzeugbauer Columbia, der kürzlich aufgeben musste. Cessna stellt in Farnborough die Cessna 400 aus, nach Unternehmensangaben handelt es sich bei diesem Modell um das schnellste Motorflugzeug mit festem Fahrwerk in seiner Klasse. Neben diesen Modellen kommt das Testprogramm bei der C162 Sky Catcher Serie gut voran, die beiden Prototypen haben schon fast 80 Flugstunden hinter sich gebracht. Die dritte C162 ist fertig gestellt und wird nun für die statischen Test verwendet.