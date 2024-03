Neulackierung eines Global 7500 Business Jets

Neulackierung eines Global 7500 Business Jets (Foto: General Atomics AeroTec Systems)

General Atomics AeroTec Systems versieht an ihrem Standort in Oberpfaffenhofen einen neu produzierten Global 7500 Business Jet mit einer kompletten VIP-Paint+ Lackierung.

Der deutsche Flugzeughersteller General Atomics AeroTec Systems (GA-ATS) hat in seinem VIP Paint+ Shop in Oberpfaffenhofen eine komplette Neulackierung eines Global 7500 Business Jets durchgeführt.

Brandneue Erstlackierung

Das von Bombardier neu gebaute Flugzeug erhielt am Sonderflughafen München-Oberpfaffenhofen eine komplette Neulackierung.Es wurde mit einer blanken Aluminiumoberfläche und nur einer schützenden Grundierungsschicht angeliefert, um eine brandneue Erstlackierung bei General Atomics AeroTec Systems zu erhalten. Das Flugzeug wurde als sogenanntes Green Aircraft geliefert, was bedeutet, dass dieses Flugzeug aus der neuen Produktionslinie von Bombardier stammt, um seine Werkslackierung zu erhalten.

Großer Design-Streifen mit beeindruckendem Farbverlauf

Das von Bombardier neu gebaute Flugzeug erhielt am Sonderflughafen München-Oberpfaffenhofen eine komplette Neulackierung. Der Jet erhielt ein beeindruckendes Design mit einem 25 Meter langen Designstreifen vom Heck bis zum Cockpit. Aus drei verschiedenen Orange- und Rottönen wurden insgesamt acht neue Farbtöne gemischt, um einen gleichmäßigen, homogenen Farbverlauf von hell nach dunkel über die Länge des Designstreifens zu erzeugen. Das Adler-Logo und alle Beschriftungen wurden mit Hilfe Schablonen aufgebracht, die zuvor am Computer erstellt wurden.

Beeindruckende Arbeit durch das Expertenteam

Bis zu acht Flugzeuglackierer von General Atomics AeroTec Systems arbeiteten gleichzeitig an dem Flugzeug. Dies erforderte neben den hervorragenden Fähigkeiten der Lackierer auch eine perfekte Koordination innerhalb des Teams.

Im letzten Arbeitsschritt, dem Detailing, wurden die letzten kosmetischen Feinheiten hinzugefügt und minimale Farbanpassungen vorgenommen. Bei der Endabnahme waren Vertreter des Kunden und von Bombardier anwesend. Sie zeigten sich sehr zufrieden mit der Arbeit und erwähnten, dass die Ausführung der Lackierung für ein so komplexes Farbschema auf beeindruckende Art und Weise gelungen sei.

Die Lackierung der Global 7500 reiht sich damit in die lange Liste der Highlight-Projekte aus dem VIP Paint+ Shop von General Atomics AeroTec Systems ein. Das Unternehmen betreibt im Zentrum Europas einen One-Stop-Shop für Flugzeuge. Neben MRO, Upgrades und Modifikationen für die Do228 sowie Embraer und Bombardier Business Jets, kann der VIP Paint+ Shop am Standort Oberpfaffenhofen nahezu alle Flugzeuggrößen in höchster Qualität lackieren.