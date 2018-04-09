Neues bei der Piloten-App RunwayMap

RunwayMap App für Privatpiloten (Foto: www.runwaymap.com)

RunwayMap erweitert Informationen zu über 20.000 Flugplätzen mit neuen Community Funktionen.

In RunwayMap sind Flugwetter, Webcams, Pisten und 3-D Ansichten von weltweiten Flugzielen auf einen Blick verfügbar. Bei jedem Flugplatz wird neu angezeigt, welche Piloten aus der RunwayMap Community Erfahrungen mit diesem Flugplatz haben oder demnächst anfliegen möchten. Auf der interaktiven Karte können Piloten ihren Heimatflugplatz, besuchte Flugplätze oder ihre nächsten Flugziele markieren. Über 3000 Flugplätze sind die Piloten der RunwayMap Community schon angeflogen. Fragen an andere Piloten, Flugvideos und Bilder von Ausflügen können im Feed gepostet werden. Mit der neuesten Version ist auch der Austausch über private Direktnachrichten möglich. Tipps zu Landebedingungen, Besonderheiten am Flugplatz oder das letzte Flugabenteuer: mit RunwayMap können Piloten ihre Erlebnisse teilen und neue Flugziele entdecken.

RunwayMap ist kostenlos verfügbar für iPhone, iPad und Android. Weitere Informationen und kostenloser Download unter www.runwaymap.com

Über RunwayMap

Die Piloten-App verbindet umfassende Informationen zu über 20.000 Flugplätzen mit den Erfahrungsberichten und Erlebnissen der Piloten Community. RunwayMap ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Grossbritannien, den USA, Australien und 23 weiteren Ländern verfügbar.

www.runwaymap.com