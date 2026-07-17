Neuer Simulator für die H145

Neuer Simulator für die H145 bei LH Aviation Training in Frankfurt (Foto: LH Aviation Training)

Mit der Inbetriebnahme eines neuen Airbus H145 D3 Flight Training Device (FTD) Level 3 erweitert die DRF Akademie ihre Ausbildungskapazitäten bei Lufthansa Aviation Training in Frankfurt.

Die DRF Akademie gehört zu den ersten Organisationen, die das von Reiser Simulation and Training entwickelte neue System einsetzen wird. Der Simulator befindet sich am Standort von Lufthansa Aviation Training (LAT) in Frankfurt. Für Betreiber der H145, Ausbildungsorganisationen sowie Pilotinnen und Piloten entsteht damit ein modernes Trainingsangebot, das Flexibilität, realitätsnahe Übungsszenarien und operative Relevanz verbindet.

„Die DRF Akademie unterstreicht mit der Investition und Inbetriebnahme des neuen Simulators den Anspruch, hochwertige Trainingslösungen für Besatzungen der DRF Luftrettung und externe Kundinnen und Kunden bereitzustellen – gemeinsam mit starken Partnern und mit klarem Fokus auf Qualität, Sicherheit und operative Exzellenz: eine wichtige Investition in die Zukunft", unterstreicht Florian Rabe, Geschäftsführer DRF Akademie, den Stellenwert des Ereignisses. „Mit dem System sind wir in der Lage, schnell auf operative Anforderungen reagieren zu können und gleichzeitig die höchsten Ausbildungsstandards für unsere Kunden aufrechtzuerhalten".

Mehrwert für Schulung und Qualifikation

Der Simulator ist mit einem hochmodernen Mixed-Reality-System ausgestattet und bildet die Airbus-Variante H145 D3 mit der neuesten Avionik-Softwareversion 10 originalgetreu nach. So entsteht eine belastbare Trainingsumgebung für Verfahren, Systemverständnis sowie Normal-, Abnormal- und Notverfahren – ergänzt um immersive Szenarien für Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit im Cockpit. Das Gerät ist so konzipiert, dass es die Multi-Crew-Coordination-Zulassung (MCC) der Luftfahrtbehörden erhält. Damit wird ein spezielles MCC-Training auf der H145-Plattform möglich, eine neue Funktion für diese Art von Trainingsgerät.

Für die DRF Akademie ist die Inbetriebnahme des neuen Simulators eine wichtige Investition zum Ausbau des Schulungsportfolios. Die Einweihung des neuen Simulators markiert einen strategischen Schritt hin zu einer leistungsfähigeren, praxisnäheren und wirtschaftlicheren Pilotenausbildung. Der Simulator kann in weiten Teilen der H145-Ausbildung sowie für MCC- und IFR-nahe Trainingsszenarien genutzt werden. Trainingsbedarfe lassen sich damit passgenauer abdecken, Kapazitäten besser skalieren und Programme effizienter gestalten. Kundinnen und Kunden profitieren von einer engen Verzahnung standardisierter Verfahren mit komplexen Mehrbesatzungsszenarien.

Standortvorteil durch Frankfurt

Ein zusätzlicher Vorteil liegt in der Einbindung in die Infrastruktur von Lufthansa Aviation Training (LAT) in Frankfurt. Dort ergänzt das neue FTD Level 3 die bereits für Schulungszwecke genutzten Systeme und schafft ein modular nutzbares Ausbildungsumfeld. Der Standort bietet dafür leistungsfähige Rahmenbedingungen, hohe Verfügbarkeit und die Möglichkeit, unterschiedliche Qualifikations- und Recurrent-Trainings an einem Ort zu bündeln. Die LAT ist der primäre Partner der DRF Akademie für den Betrieb des Simulators, sie stellt das Housing sowie Maintenance und betreibt den Simulator. Beide Partner planen, ihre Zusammenarbeit in diesem Bereich künftig auszuweiten.

„Mit dem neuen H145-Flight Training Device bündeln wir einmal mehr modernste Simulationstechnologie, operative Expertise und die Infrastruktur des LAT-Standorts Frankfurt zu einem leistungsstarken Trainingsangebot. Die enge Zusammenarbeit mit der DRF Akademie schafft bereits seit Jahren optimale Voraussetzungen für praxisnahe und flexible Ausbildung auf höchstem Niveau", sagt Matthias Spohr, CEO Lufthansa Aviation Training.

Technologiepartnerschaft mit Reiser

Mit Reiser Simulation and Training steht hinter dem Projekt ein Hersteller moderner Simulationslösungen mit hoher technischer Präzision. Das Gerät verbindet ein detailgetreu nachgebildetes Cockpit mit zeitgemäßen Visualisierungs- und Integrationsmöglichkeiten. Für die DRF Akademie stärkt diese Partnerschaft Ausbildungsqualität, Innovationsfähigkeit und Zukunftssicherheit – und schafft ein Angebot, das auf aktuelle Anforderungen der Hubschrauberausbildung ausgerichtet ist.

Über Lufthansa Aviation Training

Die Lufthansa Aviation Training GmbH (LAT) gehört mit ihrer Kompetenz in der Aus- und Weiterbildung von Cockpit- und Kabinenpersonal an zehn Ausbildungs- und Trainingsstandorten weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich Flight Training. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz am Flughafen München und beschäftigt an allen Trainingsstandorten rund 800 Mitarbeitende. Zum Kundenportfolio gehören über 250 national und international renommierte Airlines, darunter auch die Lufthansa Konzernfluggesellschaften. Lufthansa Aviation Training verfügt über fast 200 Trainingsgeräte. Dazu gehören Schulungsflugzeuge für die Pilotenausbildung, Flugsimulatoren aller gängigen Flugzeugmuster für das Pilotentraining sowie Emergency- und Service Mock-ups für die Aus- und Weiterbildung von Kabinencrews.

Über die DRF Akademie GmbH

Die DRF Akademie GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige GmbH und fungiert als Ausbildungsanbieter für die DRF Gruppe sowie für externe Kunden. Die DRF Akademie bietet Fort-, Aus- und Weiterbildungen in den Kernbereichen Notfallmedizin, Flugbetrieb und Wartung sowie Management- und Führungskräfteentwicklung an. Durch die tägliche Zusammenarbeit mit Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern, Notärztinnen und Notärzten, Pilotinnen und Piloten sowie Technikerinnen und Technikern verfügt die DRF Akademie über ein tiefes Verständnis für die realen Anforderungen im Einsatzalltag. Dieses praxisnahe Wissen fließt kontinuierlich in die Gestaltung der Bildungsangebote ein – so profitieren Teilnehmende von Erfahrungen, die unmittelbar aus der eigenen Organisation stammen.

Weitere Informationen: www.drf-akademie.de