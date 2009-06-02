Neuer Simulator für Daher-Socata TBM 850
02.06.2009 RK
Das Ausbildungszentrum SimCom hat in Florida einen neuen Simulator für das Hochleistungsflugzeug TBM 850 in Betrieb genommen.Der neue Simulator ist mit einem Hochleistungssichtsystem ausgerüstet und bildet den TBM 850 von Daher-Socata mit der modernen Garmin 1000 Avionik ab. Bei der TBM 850 handelt es sich um das schnellste einmotorige Turboprop Reiseflugzeug. Mit dem neuen Simulator erweitert SimCom sein Ausbildungsangebot von der TBM 700 auf die Hochleistungsmaschine TBM 850 mit seiner modernen Avionikausrüstung. SimCom ist eine Flugschule, die ihren Hauptsitz in Orlando Florida hat, bei ihr können Ausbildungen in modernsten Simulatoren auf unterschiedlichste Geschäftsreiseflugzeuge absolviert werden. Link: Daher-Socata Link: SimCom Florida