Neue Satellitenkonnektivität bei Phenom 300

Embraer Phenom 300E (Foto: Embraer)

EASA stellt Ergänzende Musterzulassung (Supplemental Type Certificate, STC) für die Gogo Galileo HDX-Antenne aus und zertifiziert damit den Einbau in die Embraer Phenom 300.

Atlas Air Service AG hat in Kooperation mit dem Entwicklungsbetrieb FTI Engineering Network GmbH die Ergänzende Musterzulassung (Supplemental Type Certificate, STC) für die Gogo Galileo HDXAntenne für die Phenom 300 entwickelt. Jetzt wurde nach erfolgreicher Installation und Testung in einer Phenom 300 das STC durch die EASA erteilt.

Atlas und FTI sind die ersten Unternehmen weltweit, denen ein Supplemental Type Certificate (STC) für den Einbau der Gogo Galileo HDX-Antenne in die Phenom 300 erteilt wurde.

Das satellitenbasierte Internetsystem des US-amerikanischen Herstellers Gogo ermöglicht eine ultraschnelle und stabile Internetverbindung mit konstanten Geschwindigkeiten im Bereich von bis zu 60 Mbit/s über das Eutelsat OneWeb Low Earth Orbit (LEO) Satellitennetzwerk.

Gogo Galileo HDX-Antenne auf Phenom 300 (Foto: Atlas Air Service AG)

In Zusammenarbeit mit Gogo, FTI Engineering Network GmbH und ASR Aviation Services Reinhard

e.K. können Kunden ab sofort sowohl im Servicecenter in Bremen als auch in den Servicecentern der Tochterunternehmen in Augsburg und in Altenrhein, Schweiz, die Installation bestellen. Für den Einbau des Systems ist, je nach Konfiguration, eine Liegezeit von ca. 10 Arbeitstagen einzuplanen. Als Vertriebspartner von Gogo bieten Atlas und FTI zukünftig auch anderen Instandhaltungsbetrieben die Gogo Galileo-Hardware inklusive STC an.

In Kooperation mit FTI entwickelt Atlas ein weiteres STC für die Cessna Citation CJ-Baureihe und hat mit der Installation des Systems in einer CJ1 begonnen. Die Zulassung durch die EASA wird für das zweite Quartal 2025 erwartet. Zusätzlich ist eine Validierung der entwickelten STCs (für Phenom 300 und CJ1) bei der FAA, ANAC, TCAA und weiteren angestrebt.

Erleben Sie die ultraschnelle und stabile Internetverbindung live auf der kommenden AERO in Friedrichshafen an unserem Stand A3-101 und in unserer Cessna Citation CJ1 mit der Gogo GalileoInstallation auf dem Static Display SD-20.

Atlas Air Service AG