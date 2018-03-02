Neue RunwayMap App für Privatpiloten

RunwayMap App für Privatpiloten (Foto: www.runwaymap.com)

Interessante Flugziele entdecken und Flugerlebnisse mit anderen Piloten teilen – das bietet die neue RunwayMap App.

Informationen zu weltweit über 20.000 Flugplätzen bietet die Piloten-App RunwayMap. „Bei der Flugvorbereitung alle wichtigen Daten über neue Flugziele zusammenzutragen, fand ich sehr zeitaufwendig. So kam mir die Idee, diese übersichtlich auf einer interaktiven Karte zu bündeln”, erklärt Daniel Saxer, Privatpilot und Entwickler von RunwayMap. Die App kombiniert Flugplatzdaten mit den Erfahrungsberichten und Erlebnissen der Piloten Community.

Umfassende Informationen zu über 20.000 Flugzielen

In der App sind Flugwetter, Webcams, Pisten, Frequenzen und PIREP auf einen Blick verfügbar. Die 3-D und Satellitenansichten von der Flugplatzumgebung geben einen hilfreichen Eindruck von den Landebedingungen. Restaurants, öffentliche Verkehrsmittel, Autovermietungen und Hotels in der Nähe des Flugplatzes sind ebenfalls aufgelistet. Flugideen können auf der Karte markiert, gespeichert und die nächsten Flugziele für die Flugplanung direkt in Garmin Pilot, SkyDemon oder Autorouter übernommen werden.

Eine Piloten Community rund um die Leidenschaft Fliegen

„Tipps von anderen Piloten zu Landebedingungen oder Besonderheiten am Flugplatz sind sehr hilfreich – besonders bei Flügen zu neuen Destinationen“, so Saxer. In RunwayMap teilen Piloten aus der ganzen Welt ihre Erfahrungen und die Leidenschaft zum Fliegen. Mit Fotos von Ausflügen, Flugvideos und Pilotenreports tauschen Piloten ihre Erlebnisse aus. „RunwayMap ist eine App von Piloten für Piloten und verbindet Flugbegeisterte auf der ganzen Welt.“

Die RunwayMap App ist kostenlos verfügbar für iPhone, iPad und Android.

Weitere Informationen und kostenloser Download unter: www.runwaymap.com

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