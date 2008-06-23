NetJets tätigt weiteren Grosseinkauf

Am Freitag informierte NetJets, dass sie 40 Geschäftsreiseflugzeuge bei Gulfstream Aerospace kaufen wird.

Die Bestellung bei Gulfstream entspricht einem marktwert von 1,9 Milliarden Dollar. Die Unternehmung NetJets verkauft Flugzeuganteile an ihre Kundschaft, die danach flexibel über die ganze Flotte von NetJets verfügen kann. Dieses neue Unternehmensmodell wurde vom Markt sehr erfolgreich aufgenommen, die Bedarfsflugunternehmung befindet sich seit ihrer Gründung auf einem starken Wachstumspfad. Die neu bestellten G450 und G550 werden zwischen 2012 und 2016 ausgeliefert.