NetJets übernimmt Citation Latitude

Cessna Citation Latitude (Foto: Cessna)

NetJets konnte am Montag, den 25. Januar 2016, ihre erste Cessna Citation Latitude in Empfang nehmen.

Die Cessna Citation Latitude wurde dem Fractional Ownership Taxiflieger im Cessna Werk Wichita übergeben. Dieser erste Latitude Jet wird NetJets in Zusammenarbeit mit Cessna als Kundenvorführflugzeug verwenden. NetJets hat im Juni 2012 bei dem Flugzeugbauer aus Kansas 25 Citation Latitude fest in Auftrag gegeben, dazu hat NetJets auf das gleiche Muster noch 125 Optionen gezeichnet.

Die Citation Latitude kann maximal neun Fluggäste aufnehmen. Der neue Midsize Business Jet verfügt bei einer hohen Reisefluggeschwindigkeit über eine Reichweite von bis zu 2.700 Nautischen Meilen (5.000 km), die maximale Reisegeschwindigkeit liegt bei 442 Knoten (819 km/h). Bei der wirtschaftlichsten Reisefluggeschwindigkeit kann die Citation Latitude sogar Nonstop Entfernungen von 2.850 Nautischen Meilen (5.278 km) überwinden. Die Latitude kann bei ihrem höchsten Abfluggewicht in 23 Minuten auf eine Flughöhe von 43.000 Fuß (13.106 m) steigen, die maximal zugelassene Reiseflughöhe gibt Cessna mit 45.000 Fuß (13.716) an. Der Jet kostet rund 15 Millionen US Dollar.