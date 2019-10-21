NBAA ist eröffnet

Static display NBAA (Foto: NBAA)

Heute öffnet die weltweit grösste Business Jet Messe in Las Vegas die Tore, die Ausstellung dauert bis am 24. Oktober 2019.

Die NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (BACE) findet in diesem Jahr vom 22. bis zum 24. Oktober in Las Vegas statt. Dabei handelt es sich um die alljährlich im Herbst durchgeführte Business Jet Messe in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie wird von der National Business Aviation Association organsiert und ist weltweit die größte Ausstellung dieser Art. Alles was Rang und Name hat, muss an der NBAA dabei sein, sodann sind auch in diesem Jahr mehr als 1.000 Aussteller in Las Vegas zugegen. Auf dem Außenbereich an der diesjährigen NBAA BACE werden rund 100 Flugzeuge ausgestellt. An der dreitägigen Messe werden mehr als 25.000 Fachbesucher erwartet.