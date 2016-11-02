NBAA BACE ist eröffnet

NBAA BACE Static Display (Foto: NBAA)

Am 1. November eröffnete die grösste Business Jet Messe in Orlando die Tore, die Ausstellung dauert bis am 3. November 2016.

Die NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (BACE) findet in diesem Jahr vom 1. Bis zum 3. November in Orlando statt. Dabei handelt es sich um die alljährlich im Herbst durchgeführte Business Jet Messe in den USA. Sie wird von der National Business Aviation Association organsiert und ist weltweit die größte Ausstellung dieser Art. Alles was Rang und Name hat, muss an der NBAA dabei sein, sodann sind auch in diesem Jahr mehr als 1.100 Aussteller in Orlando zugegen. Auf dem Außenbereich an der diesjährigen NBAA BACE werden mehr als 100 Flugzeuge zu bewundern sein. An der Messe werden mehr als 27.000 Fachbesucher erwartet.