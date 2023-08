Mit der Diamond DA40 Tundra ans Nordkap

Ingmar Mayerbuch flog mit der Diamond DA40 Tundra von Wiener Neustadt in den hohen Norden, um die Maschine auf Tundra Tauglichkeit zu testen.

Der Cheftestpilot von Diamond Aircraft hat sein Flugerlebnis in einen schönen Bericht gefasst, den wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Lassen Sie sich in die Fliegerwelt des hohen Norden verzaubern. Auf dieser Reise konnte die Spezialversion der DA42 ihre Vielfältigkeit unter Beweis stellen, die Maschine wurde für den rauen Betrieb auf unbefestigten Pisten in der Tundra optimiert.