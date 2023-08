Markt für Business Jets erholt sich

Erste Anzeichen deuten im Markt für gebrauchte Geschäftsreiseflugzeuge auf eine leichte Erholung hin.

Erste Studien in den Vereinigten Staaten zeigen auf, dass sich das Angebot bei den gebrauchten Business Jets in den letzten Monaten verkleinert hat. Es geht dabei lediglich um kleine Bewegungen im Prozentbereich, die aber eine Trendwende im Markt anzeigen könnten. Amstat beobachtet den Markt seit Jahren und stellte in den letzten Monaten eine leichte Belebung im Sektor der gebrauchten Geschäftsreiseflugzeuge fest. Die Unternehmung will noch nicht von einer eindeutigen Erholung sprechen, sieht aber ein Ende des Abschwungs in dieser gebeutelten Branche.