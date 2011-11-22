MEDRAR übernimmt Diamond Aircraft

MEDRAR Financial Group übernimmt die Mehrheit bei Diamond Aircraft Holdings, dies gaben beide Unternehmen Mitte November 2011 bekannt.

In dieser Übernahme ist neben dem Bereich der Kolbenmotorflugzeuge auch das innovative D-Jet Programm eingeschlossen. Diamond Aircraft suchte seit längerem finanzstarke Partner für den D-Jet, mit dem Einstieg der Finanzgesellschaft aus Dubai scheint dies jetzt gelungen zu sein. Die MEDRAR Financial Group ist überzeugt davon, dass der D-Jet eine gute Zukunft vor sich hat und vom Markt freundlich aufgenommen wird. Diamond Aircraft wird jetzt mit frischem Kapital ausgestattet, damit die Maschine fertig entwickelt werden kann.