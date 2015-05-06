Luxaviation übernimmt ExecuJet

Luxaviation Gulfstream (Foto: Luxaviation)

Luxaviation hat die Übernahme von ExecuJet bekannt gegeben und wird dadurch weltweit zum zweitgrößten Taxiflugunternehmen.

NetJets ist der größte in der Branche, nach der Übernahme von ExecuJet wird nun Luxaviation weltweit zum zweitgrößten Business-Jet Betreiber. ExecuJet wird von seinen südafrikanischen Eignern an die luxemburgische Luxaviation verkauft. Mit diesem Deal wächst die Flotte von Luxaviation von 85 Flugzeugen auf mehr als 250 Maschinen. Die Betriebsstandorte von Luxaviation und ExecuJet sind auf der ganzen Welt verteilt und lassen einen flächendeckenden Betrieb zu.

ExecuJet wird als Tochterunternehmung von Luxaviation selbständig weitergeführt, der Hauptsitz bleibt in Zürich. Niall Olver wird als Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident zurücktreten und das Ruder an Gerrit Basson übergeben. Niall Olver kam 1993 von IBM zu ExecuJet und machte die Unternehmung zu einem der größten Business-Jet Betreiber, er wird ExecuJet weiter als Berater zur Verfügung stehen. Die Transaktion umfasst die Übernahme des ganzen Aktienkapitals von ExecuJet.