Lufthansas Flugschule kauft DA42-VI

Diamond Aircraft DA42-VI Flugschule Lufthansa (Foto: Diamond Aircraft)

Die European Flight Academy hat sich für die Beschaffung von Diamond DA42-VI Flugzeuge entschieden.

Diamond Aircraft kann einen weiteren wichtigen Auftrag an Land ziehen, die Flugschule von Lufthansa entscheidet sich für die DA42-VI. Die European Flight Academy ist in Rostock Laage ansässig und hat mit Diamond Aircraft Industries GmbH einen Vertrag für den Kauf von fünf DA42-VI Multi-Engine-Trainingsflugzeugen mit der Option auf weitere fünf DA42s unterschrieben. Die Auslieferungen sollen laut Diamond Aircraft im Januar 2018 starten.

Flugschüler werden seit 2010 in der Lufthansa Aviation Trainings Basis in Rostock ausgebildet. Etwa 150 Piloten pro Jahr besuchen die European Flight Academy, eine von Lufthansa Aviation Trainings Flugschulen. Die Mehrheit der Schüler werden Piloten für die Lufthansa Group Airlines, wie Austrian, Eurowings oder SunExpress, fliegen aber auch für Ryanair, Condor oder Aegean.

Die DA42-VI ist die neueste Version des Typs DA42 von Diamond Aircraft, dem ersten zertifizierten Kolbenmotorflugzeug der Allgemeinen Luftfahrt, das modernste Avionik, Motoren und Flugzeugzelle auf einmal vereint. Nahezu 1.000 DA42s wurden seit der Einführung des Flugzeuges vor mehr als zehn Jahren verkauft, mehr als alle anderen zertifizierten zweimotorigen Kolbenmotorflugzeuge gemeinsam. Die komplett aus Karbonfaser hergestellte DA42 ist mit effizienten und zuverlässigen Jetfuel-Motoren AE300 von Austro Engine, einem Garmin G1000 NXi mit Autopiloten und optionaler elektrischer Klimaanlage ausgestattet.

Matthias Lehmann, Managing Director der Lufthansa Aviation Trainings Basis in Rostock freut sich über die neuen Flugzeuge in seiner Flotte: “Hinsichtlich Ausbildungsqualität, Effizienz und Ökologie ist dies ein Quantensprung für LATs European Flight Academy.“

Amila Spiegel, Sales Director Civil Aircraft Sales, Diamond Aircraft Industries GmbH: “Wir freuen uns, dass European Flight Academy, eine Marke der Lufthansa Aviation Training, unsere DA42-VI als MEP-Trainingsflugzeug für ihre Flugschüler in Rostock, Deutschland, gewählt hat. Die DA42-VI ist die ideale Lösung für professionelle Flugtrainingorganisationen, die sichere, modernste, treibstoffeffiziente als auch wartungsfreundliche Flugzeuge suchen. Diamond Aircraft ist stolz darauf einen weiteren bekannten Markennamen zu seiner Liste von namhaften Flugschulkunden, wie CAE, Embry Riddle, L3 Aviation Academy, Hainan, FTE Jerez und vielen weiteren, hinzufügen zu können.“

Diamond Aircraft, Redaktion