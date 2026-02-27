Lufthansa Technik erweitert Partnerschaft mit Embraer

Embraer Praetor 500 (Foto: Embraer)

Lufthansa Technik gibt stolz ihre Rolle als zentraler Entwicklungs- und Zulieferpartner für die nächste Generation von Kabinen für die Geschäftsluftfahrt der Embraer Praetor 500E und Praetor 600E bekannt.

Die Zusammenarbeit liefert branchenweit einzigartige Innovationen, darunter ein 42-Zoll gebogenes OLED-Smart-Window™, ein vollständig integriertes Bordunterhaltungs- und Kabinenmanagementsystem (IFE & CMS), die preisgekrönten Omni-Fi-Membranlautsprecher sowie eine vollständig individuell entwickelte grafische Benutzeroberfläche (GUI) von Embraer. Darüber hinaus wurde erstmals eine Reihe von digitalen Plattformdiensten eingeführt, um die betriebliche Effizienz und das gesamte Kabinenerlebnis zu verbessern.

Embraer Praetor 600 (Foto: Embraer)

Aufbauend auf der erfolgreichen Zusammenarbeit bei der Phenom 100EX und Phenom 300E demonstriert dieses Programm die umfassende Zusammenarbeit zwischen Embraer und Lufthansa Technik, die vom frühen Konzept und Industriedesign über die Systemarchitektur, Konstruktion und Produktionsreife bis hin zu gemeinsam entwickelten wegweisenden Innovationen für den Geschäftsflugmarkt reicht.

Erstmals präsentiert Lufthansa Technik ein einzigartiges OLED-Display: einen 42-Zoll gebogenen Touchscreen, der direkt in die Seitenwand integriert ist und als Basis für Embraers branchenexklusive Smart Window™-Technologie dient. Mit Zugriff zu drei Außenkameras kann es über das vollständig integrierte IFE & CMS als virtuelles Fenster genutzt werden. Es umfasst auch die neue, vollständig kundenspezifische grafische Benutzeroberfläche von Embraer, die alle Aspekte der Kabinenumgebung steuert – von der Beleuchtung und Klimatisierung bis hin zur Konnektivität und kabellosen Ladetechnik – und so ein unvergleichliches Passagiererlebnis gewährleistet. Mit den Red Dot Design Award-prämierten Omni-Fi-Lautsprechern bringt Lufthansa Technik ein völlig unsichtbares Klangerlebnis für verschiedene Einbaupositionen in die Kabine. Die exklusiv lizenzierte Ring-Mode-Converter/Transducer-Technologie ermöglicht ein extrem schlankes Design, das dank optimaler omnidirektionaler Abstrahlung keine Kompromisse bei der Klangqualität eingeht.

Embraer Praetor 600 an der EBACE (Foto: Hobby Verlag AG)

Als digitale Grundlage für den zukünftigen Betrieb ermöglicht das digitale Bodenportal von Lufthansa Technik nahtlose Over-the-Air-Updates, Fernkonfigurationsfunktionen und skalierbare Features, die sich mit den Kundenanforderungen weiterentwickeln.

„Dieses Programm ist ein klarer Beweis für die Innovationskraft und das technische Know-how von Lufthansa Technik“, sagte Andrew Muirhead, Vice President OEM und Special Engineering Services bei Lufthansa Technik. „Wir sind stolz darauf, ein wichtiger Entwicklungs- und Zulieferpartner für die nächste Generation von Kabinen in den Embraer Praetor 500E und Praetor 600E zu sein. Dieser Meilenstein stellt eine bedeutende Erweiterung unserer langjährigen Partnerschaft zwischen Embraer und Lufthansa Technik dar und setzt einen neuen Standard für digitale, designorientierte und zukunftsfähige Business-Jet-Kabinen.“

Embraer Praetor 600 (Foto: Hobby Verlag AG)

„Unser Ansatz für die Kabinen der Praetor 500E und Praetor 600E beginnt damit, unseren Kunden genau zuzuhören und zu verstehen, wie sie die Flugzeuge nutzen“, sagte Alvadi Serpa Jr., Vice President Market and Product Strategy von Embraer Executive Jets. „In enger Zusammenarbeit mit Lufthansa Technik konnten wir die Kabinentechnologie weiter vorantreiben und diese Erkenntnisse in ein integriertes und intuitives, von Embraer gestaltetes Erlebnis übersetzen – in dem fortschrittliche Systeme, digitale Services und Kabinensteuerungen nahtlos zusammenkommen, um Produktivität und Komfort an Bord zu erhöhen.

