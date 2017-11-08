Lufthansa Aviation Training modernisiert Flotte

Lufthansa Aviation Training LAT Cirrus SR20 (Foto: LAT)

Lufthansa Aviation Training (LAT) hat kürzlich die ersten sechs neuen Cirrus SR20 Schulungsflugzeuge zu ihrer Flugschule nach Phoenix, Arizona, überführt.

Bis nächstes Jahr im April sollen weitere 19 SR20 Maschinen die Trainingsflotte in den USA erweitern. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt rund 11,5 Millionen Euro. Seit 1972 trainieren die Flugschüler am US-Standort von LAT auf dem einmotorigen Flugzeugmuster F33A Bonanza des Herstellers Beechcraft. Die neue Cirrus SR20 wird nun die Bonanza Maschinen sukzessive ersetzen. Ausgestattet mit den neuesten Features und einem Rettungsfallschirm für das gesamte Flugzeug werden die neuen Maschinen auch die Betriebs- und Wartungskosten um 50 Prozent senken.

„Wir freuen uns, unseren Ausbildungsstandort in Phoenix mit den neuen Cirrus SR20 auszustatten“, so Rainer Hiltebrand, CEO Lufthansa Aviation Training GmbH. „Die Flugzeuge sind besonders modern und effizient, was sie zur idealen Wahl für die Ausbildung bei Lufthansa Aviation Training macht.“

Drei der sechs Trainingsflugzeuge tragen auf ihrem Leitwerk die Logos der Lufthansa Group Airlines Eurowings, Austrian und der Lufthansa selbst. Jährlich fliegen insgesamt bis zu 350 Absolventen bei der Flugschule in Phoenix, die teilweise für die Group Airlines, aber auch unter anderem von der japanischen Fluglinie All Nippon Airways (ANA) oder der Bundeswehr in der Wüste von Arizona ausgebildet werden.

Die sechs Trainingsflugzeuge sind der erste Teil der Schulungsflotte und wurden von einer Delegation aus Lufthansa Piloten und Fluglehrern vom Cirrus Ausliefe-rungsstandort in Knoxville im Bundesstaat Tennessee nach Phoenix, Arizona. Die Piloten flogen die einmotorigen Maschinen somit 3.000 Kilometer und durch insgesamt acht Bundesstaaten.

Über Lufthansa Aviation Training

Die Lufthansa Aviation Training GmbH, Anfang 2017 entstanden aus Lufthansa Flight Training und Swiss Aviation Training, gehört mit ihrer Kompetenz in der Aus- und Weiterbildung von Cockpit- und Kabinenpersonal an zwölf Ausbildungsstandorten zu den führenden Unternehmen im Bereich Flight Training. Unter der Marke European Flight Academy (EFA) bündelt Lufthansa Aviation Training (LAT) sämtliche Flugschulen in Deutschland, der Schweiz und in den USA mit höchstem Qualitätsniveau. Zum Kundenportfolio von Lufthansa Aviation Training gehören über 200 national und international renommierte Airlines sowie die Lufthansa Konzernfluggesellschaften. Das Unternehmen hat seinen Sitz in München und beschäftigt insgesamt rund 1.000 Mitarbeiter.

LAT