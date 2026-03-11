Life Flight Network bestellt Pilatus PC-12 PRO

Life Flight Network hat mit Pilatus eine zehnjährige Vereinbarung unterzeichnet und zwölf PC-12 PRO bestellt, zusätzlich wurden Optionen für eine zukünftige Erweiterung der Flotte gesichert.

Die Auslieferungen sollen ab 2027 beginnen und markieren eine bedeutende langfristige Investition in moderne luftmedizinische Einsatzfähigkeiten der Organisation.

Life Flight Network, der grösste gemeinnützige Anbieter für medizinische Lufttransporte in den USA, gibt eine Vereinbarung über zwölf PC-12 PRO in Medevac-Ausführung bekannt. Life Flight Network ist der Erstkunde in den Vereinigten Staaten für die PC-12 PRO mit aeromedizinischer Ausstattung. Die Flugzeuge werden von Pilatus Aircraft USA Ltd über den Standort in Broomfield ausgeliefert und vollständig für Intensivmedizin-Versorgung ausgerüstet sein.

Vor nahezu einem halben Jahrhundert gegründet, hat sich Life Flight Network einen hervorragenden Ruf für medizinische Exzellenz, operative Zuverlässigkeit und schnelle Einsatzbereitschaft in vielfältigen und oft abgelegenen Einsatzgebieten erarbeitet. Die Einführung der PC-12 PRO wird die bestehende Flotte weiter modernisieren und die Fähigkeit stärken, sichere, effiziente und lebensrettende Transporte im gesamten Einsatzgebiet durchzuführen.

Ben Clayton, Chief Executive Officer von Life Flight Network, sagte: „Diese zehnjährige Vereinbarung stellt einen transformativen Schritt für unsere Organisation dar. Der PC-12 PRO bietet die Leistung, Zuverlässigkeit und eine moderne Sicherheitstechnologie, die erforderlich sind, um unsere Gemeinden im pazifischen Nordwesten, im Intermountain-Gebiet im Westen der USA und auf Hawaii bestmöglich zu versorgen. Wir investieren bewusst in Flugzeuge, die die Patientenversorgung verbessern, unsere Crews unterstützen und höchste Sicherheitsstandards gewährleisten."

Thomas Bosshard, CEO von Pilatus Aircraft USA Ltd, ergänzte: „Der PC-12 PRO ist eine bewährte Plattform, die sich ideal für luftmedizinische Einsätze eignet. Mit seiner modernen Avionik und herausragenden Leistungsfähigkeit sowie der integrierten Safety Autoland-Technologie und dem US-Made Interieur bietet er ein Höchstmass an Sicherheit und operativer Flexibilität. Wir sind stolz darauf, Life Flight Network bei ihrer wichtigen Mission des intensivmedizinischen Patiententransports zu unterstützen."

Über den PC-12 PRO

Progressive, Proven, Professional: Die PC-12 PRO ist das weltweit modernste einmotorige Turboprop-Flugzeug und für eine Vielzahl von Missionen ausgelegt. Ausgestattet mit dem fortschrittlichen Garmin-Avioniksystem G3000 Prime sowie sicherheitssteigernden Funktionen wie Safety Autoland bietet das Flugzeug eine zusätzliche Schutzebene für Besatzung und Patienten.

Die bewährte Zuverlässigkeit der Plattform, ihre operative Vielseitigkeit sowie die Fähigkeit, auch kürzere und abgelegenere Pisten anzufliegen, machen sie besonders geeignet für die geografischen Herausforderungen im pazifischen Nordwesten, im Intermountain-Gebiet des Westens der USA und für Inseloperationen auf Hawaii. Der PC-12 PRO wurde mit Blick auf Patientenversorgung und Effizienz der Crew entwickelt und ermöglicht eine schnelle Einsatzbereitschaft bei gleichzeitig branchenführenden Sicherheitsstandards.

Die ab 2027 beginnenden Auslieferungen werden Life Flight Network im Rahmen dieser langfristigen Partnerschaft weiteres Wachstum sowie eine Ausweitung der Dienstleistungen ermöglichen.

