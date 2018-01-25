Letzte Gulfstream G450 ausgeliefert

Gulfstream G450 (Foto: Gulfstream)

Am 19. Januar 2018 hat Gulfstream bekanntgegeben, dass der letzte G450 Business Jet an einen Kunden übergeben wurde.

Die Produktion der Gulfstream G450 wurde nach zwölf Jahren eingestellt. Mehr als 350 G450 Mid-Size Jets wurden in Savannah, Georgia gebaut. Die ganze flotte hat während 461.000 Flügen mehr als 964.000 Flugstunden absolviert. Die G450 wird durch die G500 ersetzt.

Die G450 hat die Musterberechtigung im Jahr 2005 erhalten. Der Luxus Jet kann bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0.80 eine maximale Langstreckendistanz von 4.350 Nautischen Meilen (8.056 Kilometer) überwinden. Bei Mach 0.85 sind es immer noch 3.500 Nautische Meilen (6.482 km). Der Jet kostete rund 40 Millionen US Dollar.