Leonardo übernimmt Kopter

Kopter SH09 Prototyp Nummer 3 (Foto: Kopter Group AG)

Leonardo hat mit der Lynwood (Schweiz) AG auf der Heli-Expo einen Vertrag zur Übernahme von 100 Prozent der Kopter Group AG (Kopter) unterzeichnet.

Dieser Schritt ermöglicht Leonardo, seine weltweit führende Position im Bereich Drehflügler weiter zu stärken, indem das Unternehmen die Innovations- und Entwicklungskraft sowie die neuen Ressourcen des jungen agilen Schweizer Unternehmens nutzt. Der neue einmotorige Hubschrauber SH09 von Kopter passt perfekt zu Leonardos hochmoderner Produktpalette und bietet vielfältige Möglichkeiten für weitere Entwicklungen. Die Kompetenzen des Schweizer Unternehmens werden künftige Entwicklungen hin zu disruptiveren Technologien, Einsatzmöglichkeiten und Leistungen, einschliesslich innovativer Hybrid/Elektro und Propulsions-Lösungen befördern. Diese Akquisition ersetzt die geplante Investition zur Entwicklung eines eigenen neuen einmotorigen Hubschraubers. Kopter wird innerhalb von und in enger Abstimmung mit Leonardo Helicopters als ein rechtlich eigenständiges und autonomes Kompetenzzentrum operieren.

Der Kaufpreis, auf liquiditäts- und schuldenfreier Basis, besteht aus einer festen Komponente in Höhe von USD 185 Millionen sowie einem Earn-out-Mechanismus, der an bestimmte Meilensteine während der Laufzeit des Programms ab 2022 gebunden ist. Das Closing der Transaktion ist an bestimmte Bedingungen geknüpft und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 erfolgen.

Alessandro Profumo, Leonardo CEO: «Mit dieser Transaktion bekräftigen wir unser Engagement, Leonardos Kerngeschäft zu stärken und unsere Führungsposition in Schlüsselbereichen weiter zu festigen. Mit dieser Akquisition bringen wir innovative Fähigkeiten und Technologien an Bord, die unsere eigenen ergänzen und dazu beitragen werden, unsere Spitzenstellung punkto Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit zu behaupten und gleichzeitig unsere finanzielle Solidität zu bewahren.»

Gian Piero Cutillo, Managing Director Leonardo Helicopters: «Wir sind stolz, dieses innovative Unternehmen als integralen Bestandteil unseres weltweit führenden Hubschraubergeschäfts zu begrüssen. Es ergänzt unser bestehendes Produktportfolio perfekt um ein vielversprechendes Drehflüglermodell, das von unserem industriellen Know-how, unserer Service- und Schulungserfahrung und unserem kommerziellen Netzwerk profitieren wird.»

Marina Groenberg, CEO von Lynwood: «Lynwood ist sehr stolz, die Entwicklung von Kopter und seinem SH09-Programm in den letzten 10 Jahren stark unterstützt zu haben. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Übernahme durch Leonardo, da sie an diesem Punkt der Entwicklung der perfekte Partner für Kopter sind.»

Andreas Loewenstein, CEO von Kopter: «Kopter freut sich sehr, mit Leonardo einen starken industriellen Investor gewonnen zu haben. Im Rahmen von Leonardo erhalten wir die Unterstützung, um unsere Entwicklung in verschiedenen Bereichen zu vollenden, und können gleichzeitig unsere Dynamik beibehalten als der agile Leichthubschrauber-Pionier, der wir sind.»

Berater Bei der Transaktion wurde Leonardo von EY und Gatti Pavesi Bianchi unterstützt. Lynwood wurde von HoganLovells unterstützt.

Über Kopter Kopter mit Hauptsitz in der Schweiz ist seit 2009 aktiv. Ursprünglich als Marenco SwissHelicopter bezeichnet, wurde das Unternehmen 2018 in Kopter Group AG umbenannt. Das HubschrauberProgramm zur Entwicklung des brandneuen einmotorigen SH09 hat zum Ziel, mit einer kostengünstigen und vielseitigen Plattform neue Leistungsmerkmale und modernes Design auf den zivilen Markt zu bringen. Der SH09 kombiniert die neuesten verfügbaren Technologien und Sicherheitsmerkmale und bietet hervorragende Leistungen zu erschwinglichen Kosten für eine Vielzahl von Anwendungen.

In Verbindung mit exzellenten Ingenieurskenntnissen und Agilität sowie einer modularen Architektur, die sich für künftige Entwicklungen hin zu disruptiveren Technologien, Einsatzmöglichkeiten und Leistungen eignet, einschliesslich Hybrid-/Elektro-Optionen, ermöglicht die Übernahme von Kopter Leonardo, weitere wichtige Schritte in Richtung einer noch grösseren Angebotspalette und Marktpräsenz zu unternehmen.