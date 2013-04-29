Legacy 650 erhält Zulassung in Indonesien

Indonesiens Luftfahrtbehörde hat dem Embraer Legacy 650 Business Jet die Zulassung erteilt.

Mit diesem Musterzertifikat ebnet die Luftfahrtbehörde Indonesiens dem Geschäftsreiseflugzeug Legacy 650 den uneingeschränkten Marktzugang in Indonesien. Bei dem Legacy 650 handelt es sich um ein leistungsfähiges Geschäftsreiseflugzeug, das aus dem Legacy 600 abgeleitet wurde. Die Maschine wird durch moderne Rolls-Royce AE 3007A2 angetrieben und hat eine Reichweite von bis zu 3.900 Nautischen Meilen (7.223 km). Die Legacy 650 hatte die FAA Zulassung anfangs 2011 erhalten, im Oktober 2010 hat der Jet die Zulassung von Brasilien und Europa zugesprochen bekommen.