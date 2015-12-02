Legacy 500 für Steilanflüge zugelassen

Flexjet Embraer Legacy 500 (Foto: Embraer)

Die brasilianische Luftfahrtbehörde ANAC hat Mitte November dem Embraer Legacy 450 und Legacy 500 die Zulassung für Steilanflüge (steep approaches) erteilt.

Diese Genehmigung macht es nun möglich, den beiden neusten Fly-by-Wire Business Jets von Embraer die Zulassung für Anflüge auf den London City Airport zu erteilen. Neben dem Stadtflughafen von London verfügt auch Lugano über einen Steilanflug, der an die Flugzeuge spezielle Anforderungen stellt. Der Embraer Legacy 450 und Legacy 500 kann Steilanflüge mit einem Winkel von bis zu 7,5 Grad meistern.

Aviation Week Pilot Report: Legacy 500