Learjet 85 im Zeitplan
31.07.2009 RK
Bombardier gab bekannt, dass einige wichtige Entwicklungsmilestones beim Learjet 85 Programm erreicht wurden.Bei dem Learjet 85 handelt es sich um den ersten Jet aus dem Hause Bombardier, der vollständig aus Kunststoffen aufgebaut wird. Der Programmverantwortliche Ralph Acs bestätigte, dass 60 wichtige Milestones erreicht seien und die Maschine planmässig ab 2013 verfügbar sein wird. Mit sämtlichen wichtigen Zulieferbetrieben konnten bereits gültige Abmachungen getroffen werden und die Produktionsvorbereitungen in Wichita wie in Queretaro (Mexiko) schreiten scheinbar planmässig voran. Link: Mehr zu interessanten Business Jet Projekten lesen Sie im Show Report EBACE 2009.