Learjet 70 und 75 sind zugelassen

Am 18. November 2013 hat der Learjet 75 die US-amerikanische Zulassung erhalten, seit dem 12. Dezember darf nun auch das kleinere Modell offiziell betrieben werden.

Bombardier hat den Learjet 70 und Learjet 75 an der EBACE 2012 angekündigt und jetzt sind die beiden Flugzeuge zugelassen. Die neuen Jets basieren auf dem Learjet 40 und Learjet 45. Der Learjet 70 und Learjet 75 sind mit modernen TFE731-40BR Triebwerken ausgerüstet, haben Winglets und ein modernes Garmin 5000 eingebaut. Der Learjet 70 kostet rund 11,1 Millionen US Dollar und der Learjet 75 ist für rund 13,5 Millionen US Dollar zu haben.