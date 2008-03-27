Lancair Evolution absolvierte Erstflug

Das revolutionäre Eigenbau Flugzeug Lancair Evolution mit Turboprop Antrieb absolvierte am 21. März seinen Jungfernflug.

Lancair, wohl der berühmteste Bausatz Hersteller für Motorflugzeuge, startete mit dem neusten Kitplane, am 21. März 2008, zum erfolgreichen Erstflug. Die Lancair Evolution wird von einem modernen Pratt & Whitney PT6A-135A Triebwerk angetrieben. Der Turboprop Motor wirkt auf einen vierblatt Propeller von Hartzell. Das Flugzeug wird bei einem Verbrauch von 148 Liter pro Stunde eine Geschwindigkeit von 620 km/h erreichen.