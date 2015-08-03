LET L 410 NG ist abgehoben

LET L 410 NG (Foto: LET)

Am 29. Juli 2015 startete der neu überarbeitete LET L 410 NG zu seinem erfolgreichen Jungfernflug.

Am Steuer des ersten Testfluges saßen die Piloten Petr Jarocky and Stanislav Sklenar im Cockpit der L 410 NG. Der Erstflug fand auf dem Kunovice Airport in Tschechien statt, hier befinden sich auch die Werkseinrichtungen von LET Aircraft Industries. Die L 410 NG beruht auf dem Muster LET 410 UVP-E20, aufgefrischt wurde die Maschine mit zwei modernen GE H85 Turbopropellertriebwerken von General Electric, mit dem Garmin 3000 wurde dem Flugzeug auch ein überarbeitetes Cockpit geschenkt.

Der Hauptunterschied zu dem Vorgängermodell bildet jedoch eine neue Flügelstruktur mit internen Tanks, in diesen kann nun mehr Triebstoff mitgeführt werden. Die L 410 NG kann bis zu 19 Passagiere aufnehmen und maximale Entfernungen von 2.500 Kilometer überwinden. Die höchste Reisegeschwindigkeit soll bei 417 km/h liegen.

LET Aircraft Industries rechnet mit der Zulassung der L 410 NG im Jahr 2017, das Werk in Kunovice könnte jährlich bis zu 30 L 410 NG bauen.