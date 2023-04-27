Kodiak 900 erhält Europa Zulassung

DAHER Kodiak 900 (Foto: DAHER)

Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hat dem einmotorigen Nutzflugzeug Kodiak 900 von DAHER die Lufttüchtigkeit zugesprochen.

Die Zulassung durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) folgt auf die US-Zulassung im vergangenen Jahr. Die Zulassungsurkunde wurde Daher anlässlich der AERO 2023 in Friedrichshafen übergeben. Die europäische Musterberechtigung ebnet den Weg für die erste Auslieferung in Europa, welche im dritten Quartal geplant ist.

Die Kodiak 900 wird von einer Pratt & Whitney PT6A Propellerturbine angetrieben. Dieses robuste Triebwerk verleiht der Kodiak 900 hervorragende Flugeigenschaften. Die Kodiak 900 ist ein flexibles Arbeits- und Transportflugzeug für bis zu 10 Passagiere. Für den Einsatz als Fallschirmabsprungflugzeug, kann es fünfzehn Springer aufnehmen. Bei voller Zuladung beträgt die Startstrecke bei der Kodiak 900 weniger als 1000 Fuß (300 m). Das Cockpit besticht durch eine moderne Garmin G1000 Avionik.