Kleinflugplätze Schweiz Teil 4

Die Schweizer FSX-Szenerie ist um fünf Kleinflugplätze reicher - dieses Mal jenseits des "Röstigrabens": Die Plätze Neuchatel, Gruyère, Bex, Ecuvillens und Bellechasse gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Flugplätzen der Westschweiz.

Die hochauflösenden sowie realitätsgetreuen Szenerien tragen einmal mehr die Handschrift von Michu Röthlisberger wie bei den vorherigen Ausgaben. Das Produkt ist sowohl als Download als auch Box-Version für EUR 29.99 bzw. CHF 39.90 erhältlich.

Lesen Sie dazu die Reportage von: Markus Slattner