King Air C90 erfolgreichster Turboprop

Hawker Beechcraft konnte kürzlich die 2000ste King Air 90 ausliefern, die zweimotorige Turboprop Maschine wird seit mehr als 45 Jahren produziert.

Bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um die C90GTx, die im Sommer 2009 vorgestellt wurde. Die kleinste King Air Variante ist mit modernen Winglets ausgerüstet und entspricht in ihrer Ausführung den modernsten Standards in der Geschäftsfliegerei. Die King Air hat gegenüber den kleinen Jets einen grossen Vorteil, sie kann aus kleineren Plätzen und von unbefestigten Graspisten betrieben werden, dies macht sie für viele Kunden zum einmaligen Fluggerät in dieser Klasse. In der Kabine der C90GTx können bis zu sieben Passagiere bequem über Distanzen von bis zu 2000 km transportiert werden. Der erste King Air 90 Prototyp ist im Januar 1964 zum Jungfernflug abgehoben und mauserte sich über die letzten 45 Jahre zum erfolgreichsten Geschäftsreiseflugzeug mit Turboprop Triebwerken.

