King Air 350i zugelassen

Kürzlich wurde dem überarbeiteten King Air von Hawker Beechcraft die amerikanische und europäische Zulassung erteilt.

Das verbesserte zweimotorige Turboprop Geschäftsreiseflugzeug wurde Ende 2008 lanciert und wurde mit einer neuen Kabine mit integriertem Unterhaltungssystem und einer wirtschaftlicheren LED Beleuchtung ausgerüstet. Hawker Beechcraft ist es auch gelungen in der Kabine den Geräuschpegel auf 78 dBA zu senken. Die King Air wird seit 1964 produziert und gehört zu den beliebtesten Geschäftsreiseflugzeugen, bis heute wurden mehr als 6.000 dieser Maschinen verkauft. Die neue King Air 350i ist zu einem Listenpreis von 6,6 Millionen US Dollar zu haben.