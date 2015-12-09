King Air 350i mit Fusion Cockpit zugelassen

Beechcraft King Air 350i/ER Fusion Cockpit (Foto: Beechcraft))

Beechcraft hat am 17. November 2015 während der NBAA die Zulassung für ihre King Air 350i/ER mit dem Pro Line Fusion Cockpit von Rockwell Collins bekanntgegeben.

Die ersten Maschinen mit dem modernen Glascockpit sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Bei dem Pro Line Fusion handelt es sich um ein Glascockpit mit berührungsempfindlichen Bildschirmen. Die Avionik besteht aus drei 14 Inch grossen Bildschirmen. Die King Air 250 kann ebenfalls mit dem Pro Line Fusion Cockpit gekauft werden und die King Air C90GTx steht in der letzten Phase der Zulassung für die neue Avionik.