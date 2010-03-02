Kamov Ka-62 kriegt französisches Triebwerk

Der russische Hubschrauberbauer Kamov hat sich entschieden, ihren Ka-62 zukünftig mit einem Triebwerk von Turbomeca auszustatten.

Kamov wird heute durch das russische Industriekonglomerat UIC Oboronprom unter dem Dach von Russian Helicopters, JSC gebaut und vertrieben. JSC hat kürzlich einen Kooperationsvertrag mit dem französischen Triebwerkbauer Turbomeca unterzeichnet, der unter anderem die Vermarktung russischer Hubschrauber mit modernen französischen Triebwerken zum Inhalt hat. Kamov wird ihren modernisierten Ka-62 Hubschrauber in Zukunft mit dem modernen Turbomeca Ardiden 3G Triebwerk am Markt anbieten. Mit diesem Schritt erhoffen sich beide Partner, den Marktwert des russischen Hubschraubers erheblich zu steigern. Bei dem Ka-62 Hubschrauber handelt es sich um einen mittelschweren Transporthubschrauber, der bis zu 16 Passagiere befördern kann oder Aussenlasten von bis zu 2500 kg transportieren kann.